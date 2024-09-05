Kocasından Mesajla Arkadaşlık Teklifi Alan Kadının Eşi Kafeye Saldırdı - Son Dakika
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Kocasından Mesajla Arkadaşlık Teklifi Alan Kadının Eşi Kafeye Saldırdı

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İstanbul Pendik'te bir koca, karısına mesajla arkadaşlık teklifi eden pastane çalışanını döverek bıçaklandı. Olay, kadının sipariş verdiği pastaneye kocanın girmesiyle başladı. Çalışanlar tarafından darp edilen koca, bıçakla yaralandı. Çevredeki halkın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

05.09.2024 09:31
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Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların iş yerini bastı, önce darp edildi, sonra bıçaklandı...O anlar kamerada

Karısına arkadaşlık teklifi eden şahıslardan kocaya meydan dayağı

İSTANBUL - Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocasından Mesajla Arkadaşlık Teklifi Alan Kadının Eşi Kafeye Saldırdı
Kaynak: İHA

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