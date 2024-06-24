3.Sayfa

Karısını öldürmek için cezaevinden firar etmiş

240 saat kamera görüntüsü ile izi sürüldü, karısını öldüren katil koca yakalandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan katil koca, polisin 240 saatlik kamera incelemesi sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Karısını öldüren zanlının, tutuklu bulunduğu Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar edip eşinin yaşadığı eve geldiği ortaya çıktı.

Olay 22 Haziran saat 01.30 sıralarında Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir çocuk annesi Gülsüm Mertoğlu (33), boşanma aşamasındaki kocası S.M. tarafından kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. S.M., olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Mertoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Karısını öldürmek için cezaevinden kaçmış

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.M.'nin, Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar edip, eşinin yaşadığı Konak'taki eve geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

240 saat kamera kaydı izlendi

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, 240 saat kamera görüntüsü ve teknik çalışmalar sonucunda S.M.'nin Ballıkuyu semtinde saklandığını tespit etti. Bölgede gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada metruk binaların kontrolünde zanlı yakayı ele verdi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan S.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.