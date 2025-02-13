Karısıyla tartışan şahıs kayınvalidesinin evini yaktı - Son Dakika
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Karısıyla tartışan şahıs kayınvalidesinin evini yaktı

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Karısıyla tartışan şahıs kayınvalidesinin evini yaktı Aksaray'da eşiyle tartışan adam, eşinin kendisinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği sırada kayınvalidesinin evine giderek daireyi ateşe verdi.

13.02.2025 01:45
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Karısıyla tartışan şahıs kayınvalidesinin evini yaktı

AKSARAY - Aksaray'da eşiyle tartışan adam, eşinin kendisinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği sırada kayınvalidesinin evine giderek daireyi ateşe verdi.

Olay, Meydan Mahallesi Şehit Ethem Sancar Sokak Tokoğlu Sitesi B Blok giriş kattaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan S.D. kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından şahıs evden çıkarak kaçarken, tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Acil Afet Durum ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden kontrol altına alırken, polis ekipleri kaçan şahsın peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Aksaray, Suç, Son Dakika

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