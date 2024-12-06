Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobilin kontrolünü kaybederek takla atması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.12.2024 08:57  Güncelleme: 09:16
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla atarak yoldan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Tiryaki idaresindeki otomobil, kontrolü kaybolduktan sonra takla atarak yol kenarındaki araziye savruldu. Aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep\'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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