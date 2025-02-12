Karla kaplı yokuştan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Karla kaplı yokuştan atlayarak kurtuldu

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İstanbul'da sürücü, kaymaya başlayan aracından atlayarak canını kurtardı. O anlar kamerada.

12.02.2025 20:06
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Karla kaplı yokuştan aracı kaymaya başlayan sürücü atlayarak böyle kurtuldu

Adamın araçtan atlama anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de karla kaplanan yokuştan inerken kayan aracını durduramayan sürücü çareyi kapıyı açıp atlamakta buldu. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir Kiptaş konutlarında dün beyaza bürünen yokuştan bir araç ilerken kaymaya başladı. Aracı durduramayan sürücü çareyi atlayarak kurtulmakta buldu. Aracın kapısını açıp atlayan sürücü canını son anda kurtardı. Aracın kayma anı ve sürücünün atlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın kaydığı ve bir adamın kapıyı açarak içinden atladığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karla kaplı yokuştan atlayarak kurtuldu - Son Dakika

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