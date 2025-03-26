Kars Emniyet Müdürlüğü\'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, gerçeği aratmadı. Senaryo gereği çıkan yangına ekipler anında müdahale ederken, binada mahsur kalan personelin tahliyesi ise nefesleri kesti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan personelin meydana gelebilecek bir yangın anında, farkındalık kazandırmak, yangın esnası ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekillerinin öğrenilmesini ve uygulamalarını sağlamak amacıyla Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nda personelin bina tahliyesi ve itfaiye personelince kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İtfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet mensuplarının katılımıyla yapılan tatbikatta, bina tahliyesi ve yangına müdahale adım adım uygulandı. Tatbikat sonunda ekiplerin performansı değerlendirilirken, personelin gösterdiği başarılı koordinasyon takdir topladı. Kars Emniyet Müdürlüğü'nce benzer çalışmaların düzenli aralıklarla tekrarlanacağını kaydedildi. - KARS