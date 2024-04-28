Kars Jandarma Komutanlığı, köylerde annelerle uyuşturucuyla mücadele için bir araya geliyor

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Kars'ta jandarma köylerde annelerle bir araya geliyor. Jandarma annelere uyuşturucunun zararlarını anlatıyor. Annelerden uyuşturucuyla mücadelede etkin bir şekilde görev almalarını istiyor.

Kars Jandarma Komutanlığı, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında köylerde annelerle buluşuyor. Jandarma ekipleri Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde anne ve anne adaylarıyla bir araya gelerek uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veriyor. El broşürü ve slayt gösterileriyle uyuşturucunun etkilerini, çocuklar üzerindeki zararlarını anlatan jandarma ekipleri, annelerden gençleri uyuşturucu bataklığından korumak için destek alıyor.

Kars Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu tür eğitimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan Kars'ta göreve başladığı günden itibaren jandarma bölgesinde yaptığı terör, asayiş, uyuşturucu, düzensiz göçmen operasyonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper'in başarılı çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. - KARS