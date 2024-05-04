Kars Jandarması Anne ve Anne Adaylarına Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Veriyor

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Kars'ta sahada terör ve uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı başarılı operasyonlarla dikkatleri üzerine çeken jandarma, anne ve anne adaylarını uyuşturucuyla mücadele konularında verdiği eğitimlerle bilgilendiriyor.

Kars'ta göreve başladığı günden itibaren suç unsurlarıyla mücadele adeta sahadaki jandarma ekipleriyle birlikte çalışmalarını yürüten Jandarma Komutanı Albay, Fatih Cemal Kiper, özellikle terör ve uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarla terör örgütlerinin ve uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Sahada suç unsurlarıyla yapılan mücadelenin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de önem veren jandarma Kars'ın Susuz ilçesinde düzenlediği eğitim programında anne ve anne adaylarına gençleri uyuşturucu bataklığına düşmeden korumak amacıyla bilgilendirme yaptı.

Jandarma ekipleri, Susuz'da ikamet eden anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verdi. Eğitim sonrasında annelere bilgilendirme broşürü dağıttı. Jandarmanın düzenlendiği eğitime anneler yoğun ilgi gösterdi. Jandarma ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS