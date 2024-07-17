Kars polisinden 'apart' operasyonu: Sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kars polisinden 'apart' operasyonu: Sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi

Kars polisinden \'apart\' operasyonu: Sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'apart' operasyonunda, piyasaya sürülmek üzere 38 bin 800 lira sahte para ile uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

17.07.2024 18:31
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Kars polisinden 'apart' operasyonu

Sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi

KARS - Kars'ta KOM ve Narkotik ekiplerinden 'apart' operasyonu, düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere 38 bin 800 lira sahte para ile uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde bulunan 2 aparta operasyon düzenledi.

KOM ve Narkotik ekiplerince düzenlenen 'apart' operasyonunda yapılan aramada, 5 farklı seri numarasına sahip 776 adet 50 TL'lik olmak üzere toplam 38.800 TL. sahte para, 2 parça halinde toplam 2,90 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 0,97 gram bonzai, 1 içerisinde metamfetamin bulaşığı bulunan şişe ve 2 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve haklarında TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve TCK-197 Parada Sahtecilik suçlarından işlem yapılan şüphelilerden V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars polisinden 'apart' operasyonu: Sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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