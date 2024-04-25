Kars'ta 372 Öğrenciye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta 372 Öğrenciye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı

Kars\'ta 372 Öğrenciye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta bulunan okullarda toplam 372 öğrenciye siber suçlarla ilgili bilgilendirme yaparak, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi ve sosyal farkındalık oluşturmayı amaçladı. Ekipler, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında sunumlar gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Siber suçlara karşı bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

25.04.2024 16:16
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Kars'ta 372 öğrenciye siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan Mihralibey Ortaokulu'nda 70, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi'nde 90, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 80, öğrenciye, Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı İlkokulu'nda 52 ve Fevzi Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören 80 öğrenciye olmak üzere toplam 372 öğrenci siber suçlara karşı bilgilendirildi.

SİBERAY ekipleri, öğrencilere siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, sosyal farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla sunum yaptı.

Ekipler, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında sunum yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde ekiplerin öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce öğrencilere ve vatandaşlara yönelik siber suçlara karşı bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 372 Öğrenciye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 372 Öğrenciye Siber Suçlarla İlgili Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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