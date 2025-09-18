Kars'ta 4 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Kars'ta 4 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Kars\'ta 4 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
18.09.2025 12:05
Kars'ta jandarma, hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi operasyonla yakaladı.

Kars'ta hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Jandarma ekipleri yürüttükleri çalışmalarda hakkında "5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet " suçlarından toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişiye saklandığı adreste düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 4 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Kars'ta 4 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
