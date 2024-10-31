Kars\'ta 6 Yaşındaki Çocuk, Düğün Salonuna Açılan Ateşle Hayatını Kaybetti

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Kars'ta bir düğün salonuna ateş açılması olayında kaldırımda oynarken kurşun isabet eden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kars'ta evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken bir düğün salonuna açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammet Poyraz Erdağı'nın olayı ile ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın zanlıları Ahmet A., Mehmet A., Yakup Y., Kazım Y. ve Yusuf Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ekim'de İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna magandaların bir araçtan açtıkları ateş sonucu, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı başından vurularak yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdağı, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - KARS