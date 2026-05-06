Kars\'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı

06.05.2026 01:39
Kars Valisi Polat, güvenlik toplantısında 150 operasyon ve dolandırıcılığa karşı önlemleri açıkladı.

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Mart ayı "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Polat, Kars'ın huzur ve güvenliğini koruma noktasında kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, "Suçu önlemek, suç oranlarını azaltmak ve Gazi Kars'ımızda huzur ortamını sürdürmek önceliğimizdir. Vatandaş odaklı, şeffaf ve insan haklarına saygılı bir anlayışla çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz" dedi.

"150 operasyon, 4 gözaltı"

Vali Polat'ın paylaştığı verilere göre, Mart ayında güvenlik güçlerince önemli operasyonlara imza atıldı. Jandarma komando birlikleri tarafından kırsalda 144 operasyon gerçekleştirilirken, TEM Şube Müdürlüğü'nce terör örgütlerine yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendi. Toplamda 150 operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanırken, 2 kişi hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

"Siber suçlarla mücadelede yoğun mesai"

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri de sanal ortamda suç ve suçlulara göz açtırmadı. Cumhurbaşkanına hakaret, müstehcenlik ve terör propagandası içerikleri nedeniyle 90 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ayrıca; 55 zararlı içerik sağlayıcısı, 126 yasa dışı bahis sitesi, 118 dolandırıcılık amaçlı internet sitesi tespit edilerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirildi. Bu çalışmalar sayesinde çok sayıda vatandaşın dolandırılmasının önüne geçildi.

"Dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlere geçit yok"

TCK 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis içerikleri paylaşan 25 hesaba erişim engeli uygulanırken, terör iltisaklı 5 kişi hakkında Açık Kaynak Araştırma Raporu hazırlandı. Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 65 olaya müdahale edildi.

Ayrıca; 21 sosyal medya hesabı terör propagandası nedeniyle engellendi, 349 hesap hakkında siber istihbarat raporu düzenlendi, 28 hesap için açık kaynak araştırma raporu hazırlandı.

"Vatandaşlara siber farkındalık eğitimi"

Siber suçların önlenmesi amacıyla yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 420 vatandaş, 220 öğrenci ve 5 öğretmene eğitim verildi. Eğitimlerde yasa dışı bahis, oltalama (phishing), bankacılık dolandırıcılığı ve sosyal medya güvenliği gibi konular ele alındı.

"Aranan şahıslar yakalandı"

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu aranması bulunan 5 kişi yakalanırken, 1 kişi tutuklandı. Müstehcen içerik paylaşımı yaptığı belirlenen 43 internet sitesinin kapatılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirim yapıldı.

Öte yandan müstehcenlik suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

"Daha güvenli bir Kars için kararlıyız"

Toplantının sonunda Vali Polat, Kars'ta huzur ve güvenliğin sürdürülebilirliği için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşların desteğinin en büyük güçleri olduğunu ifade etti. - KARS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
