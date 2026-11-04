Kars\'ta bir evde 52 içimlik bonzai ve ruhsatsız tabanca bulundu, 1 kişi tutuklandı

Kars'ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 52 içimlik bonzai emdirilmiş peçete ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir ikamete operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 52 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, kent genelinde uyuşturucu madde ve suç unsurlarıyla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde artırılarak sürdürüleceği belirtilerek, "Kars'ta uyuşturucuya geçit yok" mesajı verildi.