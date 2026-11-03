Kars\'ta durdurulan araçta 236,43 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandı

Kars'ta durdurulan araçta 236,43 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta 236,43 gram metamfetamin ve 1 cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 yaşındaki şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 236,43 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 236,43 gram metamfetamin ile 1 adet cam aparat bulundu.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan İ.Ö. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla ve artarak sürdürüleceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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