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Kars'ta düzensiz göçmene geçit yok

Mobil Göç Noktası aracı hizmete girdi

KARS - Düzensiz göçmenlerin genel bilgileri 30 saniyede belirleniyor. Kars'ta hizmete giren Mobil Göç Noktası aracı düzensiz göçmen olduğundan şüphe edilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasını sağlıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Kars'ta hizmete giren Mobil Göç Noktası aracında düzensiz göçmen olduğundan şüphe edilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılması sağlanıyor. Düzensiz göçmenler ise kısa sürede tespit ediliyor.

Kars-Digor- Iğdır Karayolu'nda bulunan uygulama noktasında yapılan uygulamada yer alan Mobil Göç Noktası aracını Vali Ziya Polat yerinde görerek bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Ziya Polat, "Anında pasaport numarası veya kimlik numarasını alıyoruz. Kimlik numarası ile giriş-çıkış tarihlerini yasal izni var mı, yok mu? Bunu anında 30 saniyede kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntısı olmayan vatandaşlarımızı, misafirlerimizi yolcu ediyoruz. Ama kimlik bilgisi, pasaport bilgisinde sıkıntı olanları da emniyet birimlerimize işlem yapılmak üzere merkeze götürüyoruz" dedi.

Mobil Göç Noktası aracının Kars'ta 15 gün önce hizmete girdiğini belirten Vali Ziya Polat, "Kars'ta 15 gün önce 24 Mayıs'ta hizmete girdi. 24 Mayıs'tan şuana kadar 200 düzensiz göçmenin sorgusu yapılıp, 15 düzensiz göçmenin yolda hemen işlemi yapıldı. Emniyetimize, jandarmamıza teslim ediyoruz. Çok çok hızlı bir sistem, bundan sonra görevde olacak. Biz hem göçmen kaçakçılığıyla, aynı zamanda organizatörlerle mücadele etmek için, en hızlı şekilde mücadele etmek için aracı Kars'ta hizmete soktuk" diye konuştu.

Kars'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen ve kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına getiriliyor.

Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor.

Yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen yabancılar, ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Kars'ta hizmete giren Mobil Göç Noktası ile hem mağduriyetlerin önüne geçiliyor, hem de zaman tasarrufu sağlanarak düzensiz göçle etkin mücadeleye katkı sağlanıyor.