Kars'ta elektrik teli koptu, elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kars'ta ARAS elektrik dağıtım şirketine ait elektrik teli Paşaçayır Mahallesi'nde rüzgar ve sağanakla birlikte koptu. Kopan tel 2 büyükbaş hayvanın üzerine düştü. Elektrik telinin üzerine düştüğü 2 büyükbaş hayvan telef olurken, elektrik telinin bakım yapılmadığından dolayı koptuğu ileri sürüldü.
Öte yandan Kars'ta özellikle kısa süreli elektrik kesintileri vatandaşları huzursuz ediyor. Elektronik eşyalarının yanmasından korkan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Elektrik Teli Kopması Sonucu 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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