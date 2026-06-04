Kars'ta Gençlere Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Gençlere Siber Güvenlik Eğitimi

Kars\'ta Gençlere Siber Güvenlik Eğitimi
04.06.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere dijital dünyada güvenli hareket etmeleri için eğitim verdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Sosyal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe toplam 100 öğrenci katıldı.

Seminerde öğrencilere, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimde özellikle "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Zorbalık" ve "Teknoloji Bağımlılığı" konuları ele alındı.

Uzman personeller tarafından verilen eğitimlerde, sosyal medya platformlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, güçlü şifre oluşturma yöntemleri ve çevrim içi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca siber zorbalığın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, bu tür durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar ve yasal haklar konusunda öğrencilere bilgi aktarıldı.

Teknoloji bağımlılığının akademik başarı, sosyal yaşam ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de değinilen seminerde, öğrencilerin dijital teknolojileri dengeli ve verimli kullanmalarının önemi vurgulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, çocukların ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinç düzeylerini artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının eğitim kurumlarında aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Teknoloji, 3. Sayfa, Eğitim, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Gençlere Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:54:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Gençlere Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.