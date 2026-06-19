Kars'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı
19.06.2026 08:54
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Kars İl Emniyet Müdürü önderliğinde güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, amirler ve birim amirlerinin katılımıyla Genel Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kent genelinde yürütülen asayiş, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Birim amirleri tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve sahadaki uygulamalar hakkında bilgi sunulurken, mevcut güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"YKS öncesi alınacak tedbirler görüşüldü"

Toplantıda, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) öncesinde alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri ele alındı. Sınav merkezleri çevresinde öğrencilerin ve ailelerinin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, sınav sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasına yönelik planlamalar gözden geçirildi.

"NATO Zirvesi kapsamında güvenlik hazırlıkları değerlendirildi"

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oluşturdu. Zirve sürecinde ülke genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri kapsamında Kars'ta yürütülecek çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"İl genelindeki çalışmalar masaya yatırıldı"

İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla sürdürülen çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı. Asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, trafik denetimleri ve toplum destekli polislik faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

"İlave tedbirler ve hedefler görüşüldü"

Toplantıda ayrıca, mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılması amacıyla alınabilecek ilave tedbirler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşların huzur ve güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için yürütülecek çalışmalar konusunda görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplantı, birimlerin sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerin yapılmasının ardından karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Asayiş, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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