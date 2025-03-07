Kars\'ta Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor

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Kars'ta polisin asayiş uygulamaları sürüyor. Polis ekiplerinin kent geneline yaptığı uygulamalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Kamu düzenini korumak ve suç oranlarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli şahıslar ve araçlar detaylı şekilde kontrol ediliyor.

Son günlerde yapılan denetimlerde çok sayıda kişi Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Ayrıca trafik kontrollerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, uyuşturucu ve silah taşıyan şüphelilere yönelik operasyonlar da devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için denetimlerin artarak süreceğini belirterek, halkın huzurunu bozan kişi ve gruplara karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini ifade etti. Karslı vatandaşlar da polis ekiplerinin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirerek, denetimlerin devam etmesini talep etti. - KARS