Kars'ta Hayvan Hırsızlığı: İki Tutuklama

Kars'ta hayvan sürülerinden çaldıkları hayvanları Iğdır'da kasaba kestiren 2 kişi tutuklandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çaldıkları hayvanları Iğdır'a götürüp kasaba kestiren 5 şüpheli yakaladı

Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde S.B'nin çobanlığı yaptığı sürüden 8 besicinin, 12 hayvanının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan inceleme ve saha çalışmasında 5 şüpheli tespit edildi.

Jandarma ekiplerince Kars ve Iğdır'da daha önce belirlenen 5 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.A., H.A., F.Ç., İ.A. ve C.K. gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramada 8 hayvanı Iğdır'da 1'ini Kars'ta bulurken diğer 3'ünün ise kasaba kestirildiği belirlendi.

Iğdır'da gözaltına alınan ve Kars'a getirilen 5 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce O.A. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS