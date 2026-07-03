Kars’ta hudut tugayları ağır silah atışı yaptı

Kars'ta bulunan Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı tarafından ağır silah atışları gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetleri kapsamında icra edilen atışlarda, personelin muharebe kabiliyeti ve silah sistemlerini etkin kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, hudut birliklerinin eğitim ve hazırlık faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Paylaşılan görüntülerde ağır silah sistemleriyle yapılan atışlar ve personelin koordineli çalışması yer aldı. - KARS