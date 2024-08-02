Kars'ta Jandarma Ekipleri Asayiş ve Güvenlik Uygulamalarını Sürdürüyor

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Kars'ta jandarma ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik asayiş ve güvenlik uygulamaları sürüyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan uygulamalarda 132 bin 969 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 304 kişi yakalandı. Çeşitli günlerde kayıp olan 12 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. çeşitli suçlardan aranan 23 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan 23 kişiden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca jandarma trafik ekiplerince, 66 bin 466 araç sorgulandı. 63 aranan araç yakalandı, 231 araca 835 bin 80 lira cezai işlem uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş ve güvenlik uygulamalarının süreceği bildirildi. - KARS