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Kars'ta JASAT Organize Hayvan Hırsızlığı Çetesini Çökertti - Son Dakika
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Kars'ta JASAT Organize Hayvan Hırsızlığı Çetesini Çökertti

Kars İl Jandarma Komutanlığı, organize hayvan hırsızlığı yaptıkları tespit edilen suç örgütünü çökertmek için operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri ve diğer üyeler yakalanırken, elebaşının evinde yapılan aramada kelepçe ve telsiz bulundu. Ayrıca, operasyonda kasten adam öldürme suçundan aranan bir kişi de yakalandı.

Kars\'ta JASAT Organize Hayvan Hırsızlığı Çetesini Çökertti
29.12.2023 - 12:19,  Güncelleme: 12:21
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Kars'ta JASAT organize hayvan hırsızlığı çetesini çökertti. Örgüt elebaşının evinde yapılan aramada kelepçe ve telsiz çıkması ise dikkat çekti.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde organize olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları tespit edilen ve daha önce 3 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayında toplam 32 büyükbaş hayvanı çaldıkları belirlenen suç örgütünü çökertmek işin düğmeye bastı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tespit edilen merkezde 5, Arpaçay'da 2 olmak üzere toplam 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında örgüt lideri G.K.'nin (43) de bulunduğu örgüt üyeleri E.I. (49), İ.D. (35), Ö.Y. (24), E.Z. (35), E.K. (23) ve Y.K. (38) yakalanarak gözaltına alındı. G.K.'nin ikametinde yapılan adli aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 10 tabanca şarjörü, 10 el telsizi, 1 telsiz şarj aleti, 2 masolet kelepçe, 1 silah dürbünü, 1 kasatura, 1 elektro şok cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kasten adam öldürmüştü, operasyonda o da yakalandı

JASAT ekiplerince 7 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, evde bulunan ve hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. da yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Hayvan hırsızlığı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 6 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen G.K., E.I., İ.D. ve R.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şüphelilerden Ö.Y. ve E.Z. ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, firari durumda bulunan Y.K. hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. E.K.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta JASAT Organize Hayvan Hırsızlığı Çetesini Çökertti - Son Dakika


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