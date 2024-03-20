Kars'ta kaçak olarak kafes avcılığı yapan 2 kişi jandarma ve DKMP ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekibi ile birlikte yapılan koruma kontrol faaliyetlerinde kafes avcılığı yapan 2 kişiye 39 bin 406 TL idari para cezası ve ele geçirilen 12 adet Kınalı keklik için 18 bin TL tazminat cezası uygulanmıştır
Kars İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri ile Doğa Koruma Milli Parkalar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik kontrol ve denetimler sürüyor. Ekipler yaptıkları kontrollerde kafes avcılığı yapan 2 kişiye 39 bin 406 lira ceza kesti. Ele geçirilen 12 kınalı keklik ve malzemelere el koyan ekipler, kaçak avcılara ayrıca keklikler için 18 bin lira tazminat cezası uyguladı. Keklik ise doğaya salındı.
HAYDİ ve DKMP ekiplerince kaçak avcılara yönelik denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Kaçak Kafes Avcılarına Suçüstü - Son Dakika
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