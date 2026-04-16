Kars'ta Kaçakçılara Operasyon
Kars'ta Kaçakçılara Operasyon

Kars\'ta Kaçakçılara Operasyon
16.04.2026 09:55
Kars'ta düzenlenen operasyonda 137 bin makaron ve 119 kilo tütün ele geçirildi, 17 kişi yakalandı.

Kars'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla kaçakçılığa darbe vurdu. Yapılan çalışmalar kapsamında farklı adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda ürün ele geçirildi. Ekiplerin titiz aramaları sonucunda 137 bin 200 boş ve doldurulmuş makaron, 119 kilo 250 gram nargile tütünü, 300 paket sigara ve 23 kilo 550 gram kıyılmış tütün bulundu.

Operasyonlar çerçevesinde şüpheli 17 kişi yakalanırken, söz konusu kişiler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Kaçakçılara Operasyon - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Kaçakçılara Operasyon - Son Dakika
