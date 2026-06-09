Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Kars\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi
09.06.2026 09:52
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Kars'ta düzenlenen operasyonda 5,25 milyon lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kars'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 250 bin lira olan gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve suç unsurlarının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürüne el koydu. Operasyon kapsamında çeşitli markalara ait gümrük kaçağı parfüm, gözlük ve saatlerden oluşan toplam 2 bin 80 adet emtia ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin lira olduğu öğrenilirken, olayla bağlantılı olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, haksız kazancın önlenmesi, vergi kayıplarının engellenmesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Milyon Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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