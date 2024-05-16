Kars\'ta Kamyonet Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı

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Kars'ta yoldan çıkan kamyonet şarampole uçarak çamura saplandı. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kars'ta yağmurlu hava beraberinde kazaları getirdi. Yoğun yağmurdan dolayı kayganlaşan kara yolunda bir süt toplama kamyoneti kaza yaptı.

Kaza; Kars-Ani güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 AAT 899 plakalı süt toplama kamyoneti, kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS