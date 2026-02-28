Kars'ta Kar Kazaları: Yaralı ve Maddi Hasar - Son Dakika
Kars'ta Kar Kazaları: Yaralı ve Maddi Hasar

Kars'ta Kar Kazaları: Yaralı ve Maddi Hasar
28.02.2026 14:53
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yoldan çıktı, bir otomobil şarampole uçtu, sürücü yaralandı.

Kars'ta, etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları, çok sayıda maddi hasarlı kazayı da beraberinde getirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışı ve tipiden dolayı tırlar yoldan çıktı, bir otomobil ise şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Tırlarda ise maddi hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla ile hastaneye sevk edildi.

Ayrıca yoldan çıkan tır için bölgeye çekici yönlendirildi. Olay yerine gelen çekici ile tır düştüğü şarampolden çıkarıldı. Her iki kazada de araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Kars'ta Kar Kazaları: Yaralı ve Maddi Hasar

