Kars\'ta Kasten Öldürme Suçlusuna Yakalama

Kars'ta hakkında kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 kişi saklandığı yerde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS