Kars'ta Kasten Yaralama Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Kasten Yaralama Suçlusu Yakalandı

Kars\'ta Kasten Yaralama Suçlusu Yakalandı

Hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi Kars'ta jandarma tarafından yakalandı.

05.03.2025 17:14
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Kars'ta hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl, 1 ay-, 15 gün hapis cezası olan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis ceza kararı bulunan 1 kişi saklandığı yerde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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