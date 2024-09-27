Kars\'ta Kaybolan 35 Büyükbaş Hayvan Bulundu

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Kars'ta kaybolan 35 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Merkez Küçükyusuf köyünde çobanlık yapan Ö.A.'ya ait 20 büyükbaş Kümbetli köyünde ikamet eden H.E.'ye 15olmak üzere toplam 35 büyükbaş havanın kayıp olduğu jandarmaya bildirildi.

Kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Küçükyusuf köyünde ikamet eden Ö.A.'ya ait hayvanlardan 11'ini Kocabahçe köyünde, 5'ini ise Şaban köyü yaylasında buldu.

Yüne Kümbetli köyünde ikamet eden H.E.'ye ait 15 büyükbaş hayvan son görüldükleri noktadan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Paşaçayırı Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvanları bulunan vatandaşlar, 'Allah devletimize zeval vermesin' diyerek jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KARS