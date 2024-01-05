Kars\'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı

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Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili olurken kaza anının bir bölümü ise çevredekiler tarafından kamera ile kayıt altına alındı.