Kars\'ta Kültür Varlığı Kaçakçılığı Operasyonu

Kars'ta, jandarma ekipleri, önemli bir operasyona imza attı. Ellerinde bulunan kültür varlığı eseri satmaya çalışan şahıs, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 1 kişinin elinde bulundurduğu eski eseri satma arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyle irtibata geçerek alıcı gibi davrandı. Yapılan pazarlıkların ardından, tarihi eserin satışı için buluşma noktası belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüpheli kişiyle buluşma sağlanmış ve satmak için elinde bulundurduğu Bizans dönemine ait kültür varlığı olduğu değerlendirilen eski eser ve yanlarında bulunan 2 kişi ile birlikte 1 Eski Eser Kitabı satmak için pazarlık yapılmaya başlandığı sırada operasyon düzenledi. Satış işlemi sırasında suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kültür varlığı eseri ile Eski Eser Kitabı muhafaza altına alan jandarma, gözaltına alınan şüpheli 3 kişiyi İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi.

Şüpheli 3 kişi haklarında adli işlem başlatılarak, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak, tarihi değerlerimizi korumak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS