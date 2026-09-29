Kars'ta Kürekdere köylüleri dereye düşen römorku 4 saatlik imeceyle çıkardı - Son Dakika
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Kars'ta Kürekdere köylüleri dereye düşen römorku 4 saatlik imeceyle çıkardı

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Kars\'ta Kürekdere köylüleri dereye düşen römorku 4 saatlik imeceyle çıkardı
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Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kürekdere köyünde Hakan Semet'e ait traktörün römorku, Kırkbulaklar mevkiinde kontrolden çıkarak dereye düştü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken köylüler imece usulüyle yaklaşık 4 saat çalışarak römorku dereden çıkardı; olayda maddi hasar oluştu.

Kars'ta dereye uçan traktör römorkunu çıkarmak için köylüler imece usulü seferber oldu. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından römork, köylülerin dayanışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kürekdere köyünde Hakan Semet'e ait traktörün römorku, köyde "Kırkbulaklar" olarak bilinen mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereden aşağıya düştü. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Römorkun bulunduğu yerden çıkarılması için köy sakinleri seferber oldu. Araç ve ekipman imkanlarını bir araya getiren köylüler, imece usulüyle yürüttükleri çalışmayla römorku dereden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından traktör römorku, köylülerin dayanışması sayesinde dereden çıkarıldı.

Olayda maddi hasar meydana gelirken, yaşanan kazadan daha çok köylülerin zor anlarda el ele vererek birbirine destek olması dikkat çekti. Kürekdere köyündeki imece usulü çalışma, köy dayanışmasının güzel bir örneğini ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta Kürekdere köylüleri dereye düşen römorku 4 saatlik imeceyle çıkardı - Son Dakika
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