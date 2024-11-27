Kars'ta Lise Kavgasında Bıçaklama

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Kars'ın Susuz ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 14 yaşındaki öğrencisi ağır yaralandı.

Olay Kars'ın Susuz ilçesinde Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Y.Ç. (13) ile Ö.B. (14) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Y.Ç. üzerinde taşıdığı bıçak ile Ö.B.'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ö.B. Erzurum'a sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili olarak Y.Ç. gözaltına alındı. Y.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARS