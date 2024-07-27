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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Bulvarı, DSİ Bölge Müdürlüğü üstgeçit kavşağında meydana geldi. 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan 2 araçta maddi hasar oluşurken, araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS