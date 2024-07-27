Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kars\'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kars'ta Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Bulvarı, DSİ Bölge Müdürlüğü üstgeçit kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

27.07.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Bulvarı, DSİ Bölge Müdürlüğü üstgeçit kavşağında meydana geldi. 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan 2 araçta maddi hasar oluşurken, araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, trafik, Kars, Acil Durum, Hastane, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:14 Bursa’da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı Bursa'da Metro Raylarında Yürüyen Vatandaş Korku Dolu Anlar Yaşattı
07:55 Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı Kavuran sıcaklar devam ederken 14 kent için sağanak uyarısı
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
08:17 Siirt’te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
07:48 Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş’ten fotoğraflı yalanlama geldi Boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş'ten fotoğraflı yalanlama geldi
07:30 İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı İstanbul hafta sonuna yağmurla uyandı
04:34 Yaptığı kazayı inkar etti Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı Yaptığı kazayı inkar etti! Uyanık sürücünün oyunu polis engeline takıldı
02:05 Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar Elektrik faciası davasında genel müdür ve yardımcıları için mahkemeden karar
23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 10:43:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement