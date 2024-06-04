Kars'ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavında Kopya Düzeni Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavında Kopya Düzeni Yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Kars'ta düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları sınavında kopya düzeneği kuran bir organizatör ve yanındaki 2 kişi yakalandı. Olayda, kulaklık, kamera, modem ve ses aktarım cihazı gibi materyaller ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

04.06.2024 12:52
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Kars'ta motorlu taşıtlar sürücü kursları sınavında kopya düzeneği kuran biri organizatör 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde Kağızman ilçesinde düzenlenen MTSK (Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları) sınavında suçüstü müdahale edilen olayda; 3 adet kulaklık, 3 adet kamera, 1 adet modem ve 2 adet ses aktarım cihazı ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek Ö.E. 34 isimli organizatör şahısla birlikte yakalanan E.G. (39) ve M.N.K. (36) isimli toplam 3 şahıs hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak çalışmaların etkin bir şekilde artarak devam edeceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavında Kopya Düzeni Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavında Kopya Düzeni Yakalandı - Son Dakika
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