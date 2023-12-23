 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars'ta öğrencilere yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta öğrencilere yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Şeref Taşlıova Kız Yurdu öğrencilerine yangın eğitimi verdi ve ardından yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimde yangın çıkış nedenleri, alınacak önlemler ve yangın ihbarı gibi konular anlatıldı. İtfaiye ekipleri, senaryo gereği çıkan yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Kars\'ta öğrencilere yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı
23.12.2023 - 11:38,
Abone Ol

Kars'ta itfaiye ekiplerince öğrencilere yangın eğitimi verildi. Eğitim sonunda ise yangın tatbikatı yapıldı.

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından Şeref Taşlıova Kız Yurdu öğrencilerine yangın eğitimi verildi, ardından tatbikat yapılarak yangına müdahale uygulamalı olarak anlatıldı.

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nce acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler devam ediyor.

Şeref Taşlıova Kız Yurdu'nda iki bölümden oluşan programın eğitim bölümü salonda, tatbikat kısmı ise yurt bahçesinde yapıldı.

Eğitimde İtfaiye ekipleri, yangın, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı nasıl yapılır, yangın tüpleri kullanımı, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı konularını anlattı.

Daha sonra itfaiye ekipleri, yurt bahçesinde senaryo gereği çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, müdahalesi ile çıkan yangın söndürüldü. Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bu tür tatbikatların yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Belediye Başkanlığı, Şeref Taşlıova, İtfaiye, Kars, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta öğrencilere yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:27:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta öğrencilere yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement