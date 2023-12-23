Kars\'ta öğrencilere yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı

Kars'ta itfaiye ekiplerince öğrencilere yangın eğitimi verildi. Eğitim sonunda ise yangın tatbikatı yapıldı.

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından Şeref Taşlıova Kız Yurdu öğrencilerine yangın eğitimi verildi, ardından tatbikat yapılarak yangına müdahale uygulamalı olarak anlatıldı.

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nce acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler devam ediyor.

Şeref Taşlıova Kız Yurdu'nda iki bölümden oluşan programın eğitim bölümü salonda, tatbikat kısmı ise yurt bahçesinde yapıldı.

Eğitimde İtfaiye ekipleri, yangın, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı nasıl yapılır, yangın tüpleri kullanımı, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı konularını anlattı.

Daha sonra itfaiye ekipleri, yurt bahçesinde senaryo gereği çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, müdahalesi ile çıkan yangın söndürüldü. Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bu tür tatbikatların yapılacağı öğrenildi. - KARS