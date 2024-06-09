Kars'ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

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Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kaza da otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kars- Ardahan karayolunun Karadağ Mahallesi garajlar mevkiinde meydana geldi. K.C.K. yönetimindeki 54 AEM 037 plakalı araç Kars'tan Ardahan istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak takla atan otomobilde sürücü K.C.K. sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. hastanede tedavi altına alınan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS