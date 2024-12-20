Kars'ta Patozda Kalaşnikov Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Patozda Kalaşnikov Ele Geçirildi

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Kars'ta bir patoza saklanan Kalaşnikov silah bulundu, 2 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

20.12.2024 09:47
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Kars'ta patozdan saman yerine kalaşnikof çıktı

Kalaşnikov'u patoza saklayan kişi tutuklandı

KARS - Kars'ta Saman Patoz makinesi içerisinden saman yerine Kalaşnikov marka uzun namlulu silah çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi merkeze ve bağlı Gelirli köyünde 2 ikametgaha eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, köydeki ikametgahta yapılan aramada bahçede bulunan saman patoz makinesi içerisine saklanmış 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilirken, ikametgahlardan yapılan detaylı aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör ve 100 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden H.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars\'ta Patozda Kalaşnikov Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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