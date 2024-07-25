Kars'ta Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan saha çalışmaları sonucunda bir ikametgahın silah deposu olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, kömürlüğe saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 3 9.19 çapında fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

25.07.2024 14:09
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Kars'ta polis, silah tacirlerinin kabusu oldu. Kentteki bir ikametgaha düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce yapılan saha çalışmalarında bir ikametgahta çok sayıda silah olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülbül Mahallesi'nde önceden adres bilgilerine ulaşılan O.T.'nin (29) adresine operasyon düzenlendi.

Silahları kömürlüğe saklamış

Polis, adli mercilerden alınan talimat sonrası O.T.'nin ikametgahında arama yaptı. O.T. tarafından kömürlüğe saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ve şarjöre basılı 3 9.19 çapında fişek ele geçirildi.

Polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan O.T., İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. O.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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