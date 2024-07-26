Kars\'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Pala ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

3.Sayfa

Kars'ta polis, ruhsatsız silah taşıyan, satan veya bulunduranların kabusu oldu. Kentte düzenlenen operasyonlarda bir pala ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Kars kırsalında ruhsatsız silahla atış yapıldığı ihbarı üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. A.K. (29)'ye ait olan ruhsatsız silahlarla K.Y. (31)'nin atış yaptığını tespit eden ekipler Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelinin ikametgah ve eklentilerine operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin Başkaya Köyü ve Merkez Şehit Yusufbey Caddesi'ndeki adreslerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda sonrası yapılan aramada; "pala" diye tabir edilen kesici alet, 1 siyah renkli 9x19 çapında üzerinde Taurus ibareli ruhsatsız tabanca, 1 gri renkli 9x19 çapında SF 19 4.5 ibareli ruhsatsız tabanca, 1 Torun-Birlant ibareli ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 39 bahse konu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS