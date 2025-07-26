Kars\'ta Sel Felaketi Arı Kovanlarını Sürükledi

Kars'ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu, sel suları arı kovanlarını sürükledi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde önceki gün başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak yağış, özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması ve tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla birlikte, bölgedeki arıcılar da sel felaketinden etkilendi.

Sel sularının aniden yükselmesiyle birlikte onlarca arı kovanı sürüklendi. Arıcılar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kovanlarını arama çalışmalarına başlarken, birçok kovanın sulara kapılarak kaybolduğu, bazı kovanların ise içindeki arılarla birlikte telef olduğu öğrenildi.

Bölgedeki arıcılar, sel nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Öte yandan hasar tespit çalışmalarının başladığı ve zararın boyutunun belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. - KARS