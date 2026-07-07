Kars'ta Sel; Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta Sel; Yaşlı Çift Kurtarıldı

Kars\'ta Sel; Yaşlı Çift Kurtarıldı
07.07.2026 20:47
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Kars'ın Arpaçay ilçesindeki selde mahsur kalan yaşlı çift, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde sağanak yağış Tepeçik köyünde sele neden olurken, evlerinde mahsur kalan yaşlı çifti ekipler kurtardı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Tepeçik köyünde sele neden oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından taşan dere ve sel suları köy yollarını ulaşıma kapatırken, su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle yaşlı bir çift evlerinde mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede zamanla yarış başladı. Sel nedeniyle araçların köye ulaşamaması kurtarma çalışmalarını güçleştirirken, ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti.

İhbar üzerine Arpaçay İlçe Özel İdaresi ekipleri, Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu koordinesinde iş makineleriyle olay yerine ulaştı. Sel sularının kapattığı yolları aşan ekipler, iş makinesiyle yaşlı çiftin bulunduğu eve ulaşarak güvenli bir tahliye gerçekleştirdi. Evlerinden alınan yaşlı çift, iş makinesine bindirilerek sel bölgesinden çıkarıldı ve güvenli alana ulaştırıldı.

Kurtarma operasyonu köy sakinleri tarafından takdirle karşılanırken, ekipler bölgede yol açma ve su tahliye çalışmalarını da sürdürdü. Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmalarını istedi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Arpaçay, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Sel; Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika

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