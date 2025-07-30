Kars\'ta Silah ve Mühimmat Operasyonu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasa dışı silah ve mühimmat bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik savcılık koordinesinde, Arpaçay'da 4 kişiye ait yayladaki çadır ve eklentilerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 3.9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü 1 kurusıkı tabanca, 95 tabanca mühimmatı, 46 adet kurusıkı tabanca mühimmatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası serbest bırakılan şüphelilerden birine 5729 sayılı kanuna muhalefet kapsamında 11 bin 977 TL idari para cezası uygulandı. - KARS