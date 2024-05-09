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Kars'ta spor ayakkabıdan uyuşturucu çıktı

KARS - Kars'ta spor ayakkabı astarının altına saklanan uyuşturucu, hassas burunlu arama köpeği Dam'a takıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ağrı'dan Kars'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında Ağrı'dan gelen araca operasyon düzenleyerek durdurdu.

Durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği Dam ile yapılan aramada, E.İ.B.'ye ait valizde arama yapıldı. Aramada valiz içerisinde bulunan spor ayakkabının astarının altına saklanmış 168 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli E.İ.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişini sağlamak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.