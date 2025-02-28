Kars'ta Tefeci Operasyonu: 5 Tutuklama

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Kars'ta tefeci operasyonu: 5 kişi tutuklandı

KARS - Kars'ta tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sayıda belge, doküman, başka kişilere ait banka ve kredi kartı bilgileri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Akyaka'da yürütülen TCK-241 Tefecilik suçu soruşturması kapsamında 15 ekip, 65 polisin katılımıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde 5 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon yapılan aramalarda, muhtelif sayıda belge ve doküman, başka şahıslara ait banka ve kredi kartı bilgileri, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.H. ve Ö.H. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.