Kars'ta Terör Operasyonları: 59 Gözaltı

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Kars'ta jandarma Ekim ayında terör örgütüne yönelik 88 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 59 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan operasyonlarda terör propagandası yapan 26 kişi, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Operasyonlarda 1 av tüfeği, 3 tabanca, 3 şarjör ve 29 mühimmat ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 258 kök kenevir, 8 gram Metamfetamin, ele geçirilirken, 18 sahte pasaport, 27 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyon ve uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS