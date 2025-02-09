Kars\'ta Ticari Araç Yangını

Kars'ta seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev aldı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - KARS
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